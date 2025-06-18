Стала известна официальная дата выпуска Lada Azimut

АвтоВАЗ: серийный выпуск Lada Azimut запланирован на 2026 год

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» запланировал старт серийного производства нового кроссовера Lada Azimut на 2026 год. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Для Lada Azimut была создана почти одна тысяча оригинальных узлов и деталей (996 новых и усовершенствованных компонентов), включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год», — рассказали в компании.

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее сообщалось, что к первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод.