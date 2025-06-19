Автомобиль с красноярцем загорелся в момент движения, и это попало на видео

В Красноярске на видео попало, как воспламенилась машина с человеком внутри

В Красноярске загорелся автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Краснодара».

«Сгорели четыре машины на улице Жигуленко: Подробности ночного происшествия на парковке в Краснодаре», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль воспламеняется во время движения, при этом водитель останавливает горящий транспорт только у калитки. На записи также видно, как пламя перекидывается на припаркованные рядом машины.

Инцидент произошел ночью 19 июня. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

До этого сообщалось, что в Щелково загорелся автосервис.

«Пожар произошел на территории автосервиса в подмосковном Щелково. На кадрах – клубы черного дыма от возгорания. Как рассказали «Осторожно, Москва» очевидцы, к месту происшествия уже прибыли машины МЧС – они приступили к тушению», — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, в настоящее время нет информации о пострадавших.

Ранее на одной из улиц Москвы перекрыли движение транспорта.