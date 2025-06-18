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«Сильный пожар»: автосервис загорелся в Подмосковье и попал на видео

«Осторожно, Москва»: сильный пожар в Щелково, горит автосервис

В Щелково загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Пожар произошел на территории автосервиса в подмосковном Щелково. На кадрах – клубы черного дыма от возгорания. Как рассказали «Осторожно, Москва» очевидцы, к месту происшествия уже прибыли машины МЧС – они приступили к тушению», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время нет информации о пострадавших.

По данным МЧС, сейчас площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Кроме того, огонь может перекинутся на другие здания.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк.

Ранее на одной из улиц Москвы перекрыли движение транспорта.

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