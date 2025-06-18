На одной из улиц Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве дорогу на одной из улиц перекрыли из-за дорожных работ

В Москве перекрыли дорогу на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с проведением дорожных работ на ул. Дмитрия Ульянова в районе д. 24 временно перекрыто движение», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигались на питбайке.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми, и это попало на видео.