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Мощный пожар на парковке Краснодара попал на видео

В Краснодаре на видео попало, как автомобили горели на парковке
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Кадр из видео/Telegram-канал «ТК Краснодар»

В Краснодаре четыре автомобиля загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «ТК Краснодар».

«Возле дома №3/1 на ул. Е. Жигуленко загорелась машина. Огонь быстро распространился, в результате пострадали припаркованные автомобили», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали возгорание.

По словам местных жителей, это мог быть поджог, поскольку автомобили заблокировали проход и калитку.

До этого сообщалось, что в Щелково загорелся автосервис.

«Пожар произошел на территории автосервиса в подмосковном Щелково. На кадрах – клубы черного дыма от возгорания. Как рассказали «Осторожно, Москва» очевидцы, к месту происшествия уже прибыли машины МЧС – они приступили к тушению», — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, в настоящее время нет информации о пострадавших.

По данным МЧС, площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Кроме того, был риск того, что огонь мог перекинутся на другие здания.

Ранее школьники катались по Красноярску на крыше автомобиля.

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