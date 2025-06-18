Россиянин снял на камеру, как читает рэп на глазах у Тимати

На видео попало, как Тимати на Tesla слушал рэп россиянина

Россиянин зачитал рэп на глазах у рэпера Тимати. Соответствующее видео он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снятых кадрах видно, что мужчина читает рэп рядом с Тимати, который в этот момент находится за рулем Tesla.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

Кроме того, певица Клава Кока проехала в кабриолете в черном кружевном белье.

Ранее Волочкова показала декольте в лимузине, и это попало на фото.