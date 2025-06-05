Стало известно, с каким приданым Ксения Бородина вышла замуж

Телеведущая Ксения Бородина владеет автопарком на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении.

По информации канала, в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

Также сообщается, что муж Бородиной Николай Сердюков владеет недвижимостью в виде машино-места в ЖК «Пресня сити».

Кроме того, в настоящее время Сердюков работает генеральным директором на свою тещу, пишет Shot.

До этого стало известно, что телеведущая Ксения Бородина расписалась с блогером Николаем Сердюковым во Дворце бракосочетания в Барвихе. Мероприятие прошло 3 июня, его посетили только самые близкие люди звездной четы.

Ранее неизвестные украли из авто 1,5 млн рублей, которые мошенники выманили у москвича.