На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» показал новую версию Lada Aura на ПМЭФ

На ПМЭФ «АвтоВАЗ» представил Lada Aura для такси
close
Shutterstock

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме версию Lada Aura для такси. Об этом пишет ТАСС.

Так, новый автомобиль выполнен в белом цвете с характерной желтой полосой и черными «шашками».

До этого на «АвтоВАЗе» сообщали, что у Lada Aura «будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации».

Также президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области заявил, что автомобили такси в России должны быть отечественного производства и что на эту роль подошла бы Lada Aura.

В ходе общения с работниками компании глава государства отметил, что важно, чтобы чиновники и сотрудники госкомпаний пересаживались на отечественные автомобили. По его словам, в этом вопросе до сих пор есть проблемы, поскольку в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.

Ранее стало известно, что Aurus представит на ПМЭФ новый минивэн Arsenal.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами