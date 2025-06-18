«АвтоВАЗ» показал новую версию Lada Aura на ПМЭФ

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» представил на Петербургском международном экономическом форуме версию Lada Aura для такси. Об этом пишет ТАСС.

Так, новый автомобиль выполнен в белом цвете с характерной желтой полосой и черными «шашками».

До этого на «АвтоВАЗе» сообщали, что у Lada Aura «будут специальные версии в чуть более упрощенной и удобной для использования в такси комплектации».

Также президент РФ Владимир Путин во время визита на производственную площадку «АвтоВАЗа» в Тольятти Самарской области заявил, что автомобили такси в России должны быть отечественного производства и что на эту роль подошла бы Lada Aura.

В ходе общения с работниками компании глава государства отметил, что важно, чтобы чиновники и сотрудники госкомпаний пересаживались на отечественные автомобили. По его словам, в этом вопросе до сих пор есть проблемы, поскольку в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.

Ранее стало известно, что Aurus представит на ПМЭФ новый минивэн Arsenal.