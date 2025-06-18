Новый российский кроссовер представят на ПМЭФ в Петербурге

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой первый кроссовер Lada, сообщает ТАСС.

«Кроссовер многим известен под кодовым названием B-Plus Cross, однако окончательное его наименование пока не анонсировали. Как сообщалось ранее, кроссовер будет производиться на платформе Lada Vesta, старт выпуска, по последним данным, запланирован на начало 2026 года», — сообщает агентство.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина. Тогда его оформили в стилистике Lada Vesta. Автомобиль может получить китайский силовой агрегат — турбомотор на 150 л. с. и вариатор.

Путин тогда отметил, что заводу «АвтоВАЗа» удалось восстановить производство после ухода зарубежных компаний из России.

Ранее сообщалось, что проект российского кроссовера e-Neva заморозили на неопределенный срок.