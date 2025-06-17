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Стало известно, почему сахалинец поджег свой автомобиль на АЗС

МВД: житель Сахалина поджег свой авто на АЗС из-за жука на бензобаке

Мужчина устроил пожар на АЗС в Южно-Сахалинске из-за того, что увидел жука на бензобаке и решил его отогнать с помощью «Вейпа», сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.

«34-летний сахалинец поставил на заправку свой автомобиль и увидел, что около люка бензобака оказался жук. Насекомое он попытался отогнать с помощью одноразовой электронной системы «Вейп», в результате его иномарка загорелась», - рассказала собеседница агентства.

О происшествии стало известно 17 июня.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина подносит зажигалку к бензобаку, от чего автомобиль и шланг воспламеняются. Далее — из горящей машины выходит женщина, а сахалинец пытается ликвидировать пожар своей одеждой.

До этого в Казани автомобиль BMW загорелся прямо на ходу из-за бракованного радиатора.

Впоследствии выяснилось, что в машине был установлен бракованный радиатор, который в 2020 году концерн BMW официально признал браком. Такие автомобили были отозваны.

Ранее в Москве моноколесо взорвалось и попало на видео.

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