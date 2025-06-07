В Казани BMW сгорела дотла на ходу из-за опасного радиатора

В Казани автомобиль BMW загорелся прямо на ходу из-за бракованного радиатора. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Адель Х. ехал на своей BMW пятой серии из Чувашии в Казань 22 января, и все начало резко сыпаться: на приборной панели сначала загорелся check, затем бортовой компьютер показал ошибку работы приводов. Адель сначала не придал значения ошибкам — они были не критическими, — но уже через несколько минут машина начала вести себя странно», — говорится в публикации.

В итоге водитель съехал на обочину, а из капота машины повалил дым. Потушить возгорание не удалось и BMW полностью сгорела. Впоследствии выяснилось, что в машине был установлен бракованный радиатор, который в 2020 году концерн BMW официально признал браком. Такие автомобили были отозваны.

Адель направил досудебную претензию предприятию, которое собирает BMW в России, однако никакой реакции не последовало. В итоге мужчина обратился в суд, потребовав возместить ущерб в размере 10-12 млн рублей или предоставить новый автомобиль.

До этого в Германии сгорел дотла редчайший суперкар Mercedes-AMG One.

Двухместный спортивный автомобиль снабжен гибридной силовой установкой мощностью 1049 л.с. на основе бензинового мотора V6 — как у болидов «Формулы-1».

На видеозаписи с пожаром видно, что огонь сначала охватил заднюю часть автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные, для ликвидации пожара также пришлось перекрыть часть дороги. От автомобиля в результате остался только каркас кузова, пропитанный огнезащитным составом.

Ранее в Москве моноколесо взорвалось и попало на видео.