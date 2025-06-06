В Москве моноколесо взорвалось и попало на видео

Появилось видео, как в Москве взорвалось моноколесо

В Москве взорвалось моноколесо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пожар начался на Профсоюзной улице. На размещенном видео слышны хлопки и что устройство «стреляет». Автор видео предположил, что мог загореться аккумулятор моноколеса. Также он предупредил проходящую мимо женщину не приближаться. Предполагается, что мужчина вызвал пожарных.

До этого в Германии сгорел дотла редчайший суперкар Mercedes-AMG One.

Двухместный спортивный автомобиль снабжен гибридной силовой установкой мощностью 1049 л.с. на основе бензинового мотора V6 — как у болидов «Формулы-1».

На видеозаписи с пожаром видно, что огонь сначала охватил заднюю часть автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные, для ликвидации пожара также пришлось перекрыть часть дороги. От автомобиля в результате остался только каркас кузова, пропитанный огнезащитным составом.

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