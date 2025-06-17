Сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке, и это попало на видео

На Сахалине на видео попало, как мужчина поджег авто зажигалкой на АЗС

В Южно-Сахалинске мужчина поджег свой автомобиль на заправочной станции. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Герой сей абсурдной ситуации заскучал на АЗС, что на пересечении Ленина и Транзитной. Развлечься решил огоньком — поднес его прямо к топливнику», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина подносит зажигалку к бензобаку, от чего автомобиль и шланг воспламеняются. Далее — из горящей машины выходит женщина, а сахалинец пытается ликвидировать пожар своей одеждой.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части на глазах у дочери. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина избивает сибирячку на проезжей части. Кроме того, он пинает и толкает женщину, а ее дочь громко кричит, просит не бить мать, а также предупреждает мужчину, что он может нанести женщине травмы, несовместимые с жизнью. Школьница также просит вызвать полицию.

Ранее уфимцы избили друг друга в автобусе.