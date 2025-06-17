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В Тегеране заключенные сбежали из тюрьмы по шоссе, и это попало на видео

Mash: заключенные сбежали из тюрьмы на западе Тегерана

На западе Тегерана заключенные сбежали из тюрьмы по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«О массовом побеге пишут иранские оппозиционные каналы. На кадрах, снятых у центральной тюрьмы Дизелабад, люди быстро идут по шоссе», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, заключенные бежали быстро из-за ударов по тюрьме. Сотрудники колонии, которые в момент прилетов находились в панике, не уследили за ними. Кроме того, есть и другая версия, что в здание попала ракета, из-за чего заключенные устроили бунт.

Согласно третьей версии, на кадрах, снятых очевидцами, бегут не заключенные, а больные, которые покинули реабилитационный центр для наркоманов.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп в социальной сети в Truth Social написал, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Американский лидер подчеркнул, что Иран должен был подписать «сделку».

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, когда ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сибиряк избил женщину на проезжей части на глазах у дочери и попал на видео.

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