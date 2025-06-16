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«Не бей маму»: сибиряк избил женщину на проезжей части на глазах у дочери и попал на видео

В Новосибирске на видео попало, как мужчина избил сибирячку на глазах у дочери

В Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части на глазах у дочери. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Все произошло примерно в 5 часов утра 16 июня во дворе дома на улице 2-я Высокогорная. Очевидица рассказала, что мужчина бил женщину, ставил ее на колени, матерился и заставлял извиниться. Одновременно с этим девочка-подросток неистово кричала и звала на помощь хоть кого-нибудь», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина избивает сибирячку на проезжей части. Кроме того, он пинает и толкает женщину, а ее дочь громко кричит, просит не бить мать, а также предупреждает мужчину, что он может нанести женщине травмы, несовместимые с жизнью. Школьница также просит вызвать полицию.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов забрали нарушителя, пострадавшая также поехала в полицию, чтобы написать заявление.

Ранее уфимцы избили друг друга в автобусе.

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