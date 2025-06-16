На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Потренировалась»: петербуржцы сняли на видео, как ворона толкала мяч на проезжей части

В Петербурге на видео попало, как ворона играла с мячом на проезжей части

В Санкт-Петербурге ворона толкала мяч на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Ворона в Петербурге потренировалась в забивании голов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как ворона клювом толкает мяч на проезжей части около ворот, после чего подбегает к мячу и снова толкает его в сторону.

До этого сообщалось, что в Москве велосипедистки спасали утят на проезжей части.

«Велосипедистки остановили движение ради спасения утят на западе Москвы. На западе столицы отважные велосипедистки устроили спасательную операцию, чтобы помочь четырем утятам безопасно перейти оживленную трассу», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как москвичка держит в руках птенца. По информации канала, велосипедистки передавали утят водителю такси, который отвез птиц к ближайшему водоему.

Кроме того, в Бутово козы снова стали нападать на автомобили.

Ранее в Москве утка напала на мужчину и попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами