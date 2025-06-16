«Потренировалась»: петербуржцы сняли на видео, как ворона толкала мяч на проезжей части

В Петербурге на видео попало, как ворона играла с мячом на проезжей части

В Санкт-Петербурге ворона толкала мяч на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Ворона в Петербурге потренировалась в забивании голов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как ворона клювом толкает мяч на проезжей части около ворот, после чего подбегает к мячу и снова толкает его в сторону.

До этого сообщалось, что в Москве велосипедистки спасали утят на проезжей части.

«Велосипедистки остановили движение ради спасения утят на западе Москвы. На западе столицы отважные велосипедистки устроили спасательную операцию, чтобы помочь четырем утятам безопасно перейти оживленную трассу», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как москвичка держит в руках птенца. По информации канала, велосипедистки передавали утят водителю такси, который отвез птиц к ближайшему водоему.

Кроме того, в Бутово козы снова стали нападать на автомобили.

Ранее в Москве утка напала на мужчину и попала на видео.