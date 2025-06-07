Козы снова атаковали автомобили в Бутово и попали на видео

На видео попала атака коз на автомобиль в Бутово

В Бутово козы снова стали нападать на автомобили. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «The Москва».

«Еще одна машина героически ушла из строя в Бутово», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как коза запрыгнула на капот машины, а затем стала бить копытами любое стекло. Неизвестно, был ли нанесен ущерб автомобилю.

До этого «Газета.Ru» писала, что жители московского района Южное Бутово уже много лет воюют со своим соседом Валерием Аникеевым, который разводит коз в черте города.

Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки. Полностью выполнить предписание суда мужчина не смог.

Ранее в Москве утка напала на мужчину и попала на видео.