В Москве утка напала на мужчину, который помогал ей перейти дорогу

Утка напала на москвича, который помогал ей перейти Дмитровское шоссе

В Москве красная утка напала на мужчину, собиравшегося помочь ей и ее семейству перейти Дмитровское шоссе. Об этом пишет «Москва 24».

«Мужчина выходит на дорогу и машет рукой автомобилистам, чтобы они пропустили уток. Но затем огарь нападает на человека, в то время как остальное семейство пытается пройти шоссе», — передает издание.

Предполагается, что утка таким образом пыталась защитить свое потомство.

22 мая в Петербурге автомобиль сбил лосиху, которая шла с двумя малышами, и это попало на видео. На кадрах видно, как лось бежит по дороге, перепрыгивает дорожное ограждение, после чего его сбивает проезжающий автомобиль. От удара животное падает, но быстро встает и убегает. Далее на записи видно, как мужчина делает животному укол снотворного.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», лось получил ранение, когда перепрыгнул через забор. Местные жители доставили пострадавшее животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

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