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Велосипедистки остановили движение на западе Москвы ради спасения утят и попали на видео

В Москве на видео попало, как велосипедистки спасали утят на проезжей части

В Москве велосипедистки спасали утят на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Велосипедистки остановили движение ради спасения утят на западе Москвы. На западе столицы отважные велосипедистки устроили спасательную операцию, чтобы помочь четырем утятам безопасно перейти оживленную трассу», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как москвичка держит в руках птенца.

По информации канала, велосипедистки передавали утят водителю такси, который отвез птиц к ближайшему водоему.

До этого сообщалось, что в Бутово козы снова стали нападать на автомобили. На размещенных кадрах видно, как коза запрыгнула на капот машины, а затем стала бить копытами любое стекло. Неизвестно, был ли нанесен ущерб автомобилю.

Кроме того, «Газета.Ru» писала, что жители московского района Южное Бутово уже много лет воюют со своим соседом Валерием Аникеевым, который разводит коз в черте города.

Ранее во Владивостоке золотая Toyota Crown разбилась в тройном ДТП.

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