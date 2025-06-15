На Ставрополье произошла массовая авария

На Ставрополье в крупной аварии не смогли спасти трех человек

В Петровском округе Ставропольского края произошло серьезное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на трассе »Астрахань – Элиста – Ставрополь» водитель автомобиля Lexus IS не уступил дорогу при пересечении проезжей части и столкнулся с Hyundai, двигавшимся по главной. От удара Hyundai выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль — Lexus RX.

Спасти не удалось трех человек: водителя Hyundai — 70-летний мужчина из Ипатовского округа, его пассажира, а также водителя Lexus IS. Еще два человека, находившиеся в легковых автомобилях, получили травмы и были доставлены в больницу Петровского округа.

До этого в Подмосковье иномарка попала в жесткое дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в другой автомобиль.

13 июня на трассе М-2 «Крым» в Московской области автобус столкнулся с грузовой машиной. В результате пострадали водитель автобуса и шесть пассажиров.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками.