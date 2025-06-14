В Хабаровском крае опрокинулся автобус с вахтовиками

Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае

Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Нанайском районе Хабаровского края. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в официальном Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что в ночь на 14 июня в районе 139 км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога-Ванино опрокинулся заказной автобус с вахтовиками. По данным Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил его съезд в кювет. В результате автобус перевернулся на бок.

«Шесть пассажиров <...> доставлены в медицинское учреждение краевой столицы для осмотра с жалобами на ушибы», — говорится в публикации.

Из нее следует, что травмы получили две женщины и четверо мужчин.

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