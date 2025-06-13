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В российском регионе автобус столкнулся с грузовиком, пострадали семь человек

Автобус врезался в грузовик в Подмосковье, пострадали 6 пассажиров и водитель
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ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-2 «Крым», пострадали семь человек. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МВД.

«Водитель, управляя рейсовым автобусом, следующим по маршруту «Чехов — Москва», совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали семь человек: водитель и шесть пассажиров. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области правоохранители выясняют обстоятельства аварии с семью пострадавшими. Инцидент произошел на автодороге М-12 «Восток», на 596-м километре. Предварительно, у машины девушки 2003 года рождения отлетело колесо. Один из проезжавших мимо водителей решил ей помочь, однако в них врезался еще один автомобиль, который перевернулся после столкновения.

До этого в том же регионе водитель на автомобиле марки Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет, после этого машина врезалась в дерево. Трех человек не удалось спасти.

Ранее россиянам назвали десять автомобилей, которые чаще других попадают в ДТП.

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