В Подмосковье «эпичное» ДТП с иномаркой попало на видео

В Красногорске иномарка внезапно влетела в припаркованное авто и напугала жителей

В Подмосковье иномарка попала в жесткое дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в другой автомобиль. Об этом пишет Telegramк-канал »Москва с огоньком».

«В Красногорске машина эпично влетела в припаркованный автомобиль», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как водитель иномарки не справляется с управлением, оставляет за собой столб пыли и врезается в другой автомобиль.

До этого в подмосковном Хотьково подросток на питбайке сбил ребенка.

«Мальчик шел по двору с мамой, тогда же женщина услышала звук мотора приближающегося транспорта. Родительница попыталась отдернуть сына, но ей не хватило доли секунды», — говорится в публикации Telegram-канала «Что там, Москва?».

Ранее в Москве подростки избили мужчину за его внешний вид и атаковали автобус.