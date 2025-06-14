В Казани улицы с автомобилями ушли под воду

В Казани автомобили стали тонуть в больших лужах из-за ливня

В Казани улицы и автомобили стали уходить под воду из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«Обстановка на проспекте Победы — машины уже не вывозят», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как улицу затопило водой. В результате движение по трассе оказалось затруднено — водителям приходится «плыть» по большой луже и толкать машину сзади.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги.

Жители поселка Пироговский рассказали, что ливневки не могут справиться с обильными осадками. Сейчас водители пользуются Осташковским шоссе, чтобы объехать затопленные улицы. Telegram-канал отметил, что в Краснознаменске град выбил стекла в машинах.

Ранее полуголый москвич устроил драку на проезжей части, и это попало на видео.