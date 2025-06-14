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На Кузбассе в автобусе взорвался газовый баллон

СК Кемеровской области: возбуждено дело возле взрыва газового баллона в автобусе
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Следком Кузбасса

В Кемеровской области баллон с метаном взорвался на крыше пассажирского автобуса. Об этом сообщается в Telegram- канале Следственного комитета региона.

Инцидент произошел, когда автобус ехал по Красноармейской улице в городе Кемерово.

«На момент происшествия в салоне находилось 12 пассажиров, троим из них оказана медицинская помощь на месте происшествия, степень тяжести полученных ими травм уточняется», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела поставила на контроль региональная прокуратура.

До этого в Подмосковье автобус врезался в грузовик, в результате чего пострадали шесть пассажиров и водитель. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Ярославле на видео попало, как водитель автобуса побил пассажира.

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