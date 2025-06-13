Москвичка занималась спортом в потоке автомобилей, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как женщина занималась спортом в потоке машин

В Москве женщина занималась спортом на разделительной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Шмитовский проезд. Возле метро «Шелепиха», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как москвичка делает упражнения на разделительной полосе среди потока автомобилей. При этом спортом женщина занимается на коврике.

До этого сообщалось, что в Москве с грузовика выпала туалетная кабина. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как во время движения с грузовика падает туалетная кабина, которая переворачивается на проезжей части.

Кроме того, в Москве мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.