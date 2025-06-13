Туалет выпал с грузовика возле «Москвы-Сити», и это попало на видео

В Москве на видео попало, как туалет выпал с грузовика возле «Москвы-Сити»

В Москве с грузовика выпала туалетная кабина. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Потеряли ценный груз», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как во время движения с грузовика падает туалетная кабина, которая переворачивается на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

Кроме того, во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.