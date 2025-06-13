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Москвич избил женщину в автомобиле скорой помощи, и это попало на видео

В Москве мужчина избил женщину в авто скорой помощи на глазах у медиков

В Подмосковье мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Хорошево-Мневниках на улице Генерала Глаголева в ходе конфликта мужчина несколько раз ударил женщину прямо в машине скорой помощи. Местные жители жалуются, что подобные разборки у них под окнами регулярно», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.

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