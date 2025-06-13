В Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео

В Подмосковье на видео попало, как грузовик перевернулся на крышу

В Подмосковье грузовик перевернулся на крышу в момент кульбита. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Раменском на перекрестке неудачно повернул синий грузовик», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик на повороте падает на бок, а после переворачивается на крышу.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

Ранее уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото.