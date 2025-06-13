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Петербуржец устроил танцы в пробке, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина танцевал в автомобильной пробке

В Санкт-Петербурге мужчина станцевал в автомобильном заторе. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП».

«Вот так парень решил не скучать в пробке на Богатырском проспекте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина танцует среди автомобилей, из которых образовалась пробка.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

Кроме того, в Приморском крае в деревне Глуховка мужчины устроили дрифт и врезались боком в припаркованную машину, после чего скрылись с места аварии.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.

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