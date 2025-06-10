На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владивостокец пнул пенсионера на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как пенсионер упал на дорогу от удара приморца

Во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Жители дома по адресу Днепровский переулок, 5/1 во Владивостоке бьют тревогу: местный житель по имени Сергей ведет себя крайне агрессивно и неадекватно, нападает на соседей и случайных прохожих», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падет на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в деревне Глуховка мужчины устроили дрифт и врезались боком в припаркованную машину, после чего скрылись с места аварии.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами