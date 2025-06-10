Владивостокец пнул пенсионера на проезжей части, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как пенсионер упал на дорогу от удара приморца

Во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Жители дома по адресу Днепровский переулок, 5/1 во Владивостоке бьют тревогу: местный житель по имени Сергей ведет себя крайне агрессивно и неадекватно, нападает на соседей и случайных прохожих», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падет на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

До этого сообщалось, что в Приморском крае в деревне Глуховка мужчины устроили дрифт и врезались боком в припаркованную машину, после чего скрылись с места аварии.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.