Жесткий кульбит автомобиля на МКАД попал на видео

В Москве на МКАД на видео попало, как авто перевернулся после удара об отбойник

В Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 53 км», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидента. На кадрах вино, как черный автомобиль врезается в дорожное ограждение. От удара машина переворачивается и приземляется на крышу.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина избивает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

Кроме того, во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека.

Ранее туалет выпал с грузовика возле «Москвы-Сити», и это попало на видео.