В Москве ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве на ТТК дорожно-транспортное происшествие затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ТТК в районе съезда на ул. Новая Башиловка произошел наезд автомобиля на ограждение. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на 3,3 километра, а также осуществляется по трем полосам из четырех. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что туалет выпал с грузовика возле «Москвы-Сити», и это попало на видео. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как во время движения с грузовика падает туалетная кабина, которая переворачивается на проезжей части.

Кроме того, в Москве мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.