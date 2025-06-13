Автомобиль загорелся на МКАД и парализовал движение транспорта

В Москве на МКАД загорелась машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 105-го км МКАД произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено на 800 метров. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Подмосковье грузовик перевернулся на крышу в момент кульбита. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как грузовик на повороте падает на бок, а после переворачивается на крышу.

Кроме того, во Владивостоке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.