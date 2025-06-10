В Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта

В Улан-Удэ на видео попало, как дрифтер влетел в припаркованный автомобиль

В Улан-Удэ водитель врезался в припаркованную машину в момент дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Дрифтер крутил «пятаки» и врезался в припаркованный автомобиль. Опять нарушают спокойствие жильцов, которые хотят спать и отдыхать», — говорится в сообщении.

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На опубликованных в сети кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит на проезжей части, в этот момент врезается в припаркованную машину.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге полностью голый мужчина бегал по улицам.

«Накануне вечером инспекторы ДПС задержали полностью голого мужчину, который бегал по Шуваловскому проспекту. На него пожаловались прохожие, к которым он приставал», — говорится в публикации.

На опубликованной в сети фотографии видно, что полностью голый мужчина сидит в наручниках на лавочке и улыбается. При этом рядом с нарушителем стоит инспектор ДПС.

Кроме того, в Приморском крае в деревне Глуховка мужчина устроил дрифт и врезался боком в припаркованную машину.

Ранее на Урале гаишники сняли на видео игнорирующих ПДД косуль.