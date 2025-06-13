Казанец напал на беременную женщину в автобусе, и это попало на видео

В Казани на видео попало, как пассажир напал на беременную женщину в автобусе

В Казани мужчина напал на беременную пассажирку в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Произошло это только что в 92-м автобусе. Пассажиры рассказали, что мужчина начал кричать, на что ему сделала замечание беременная женщина. После этого он на нее накинулся. За женщину заступился один из пассажиров и ударил мужчину», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажиры пытаются остановить напавшего на беременную женщину мужчину. Кроме того, люди просят, чтобы водитель высадил нарушителя.

До этого сообщалось, что во Владивостоке в Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека.

Ранее уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото.