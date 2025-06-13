Уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото

В Уфе голая женщина лежала на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Статую Венеры Милосской бросили на остановке Городской Дворец культуры», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что полностью голая женщина лежит на лавочке на автобусной остановке.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов забрали уфимку с остановки.

До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.

По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.

Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.