Уфимка без штанов лежала на автобусной остановке, и это попало на фото

В Уфе голая женщина лежала на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
«Статую Венеры Милосской бросили на остановке Городской Дворец культуры», — говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, что полностью голая женщина лежит на лавочке на автобусной остановке.
По информации канала, сотрудники правоохранительных органов забрали уфимку с остановки.
До этого сообщалось, что во Владивостоке на Днепропетровском переулке мужчина ударил пожилого человека на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина идет по проезжей части, после чего подходит к пенсионеру и пинает его. От удара мужчина падает на землю, а нарушитель уходит.
По словам местных жителей, от действий владивостокца пострадали три человека. Кроме того, очевидцы много раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, но на жалобы людей в полиции не отреагировали.
Ранее в Улан-Удэ водитель влетел в припаркованный автомобиль в момент дрифта.