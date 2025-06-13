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В Подмосковье школьники толпой прокатились на электросамокате, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как подростки катались на одном электросамокате

В Подмосковье несколько школьников проехали на одном электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Химках заметили молодых людей, которые умудрились вчетвером уехать на арендованном электросамокате», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько подростков стоят на самокате, который движется по тротуару.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчина избил женщину в автомобиле экстренных служб. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина бьет и пинает женщину в карете скорой помощи. Пострадавшая кричит, при этом медики и очевидцы просто смотрят на происходящее.

Кроме того, в Уфе голая женщина лежала на остановке общественного транспорта. На опубликованных в сети кадрах видно, что полностью обнаженная женщина лежит на лавочке на автобусной остановке.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов забрали уфимку.

Ранее в Подмосковье кульбит синего грузовика попал на видео.

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