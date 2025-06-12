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В пробке перед Крымским мостом скопились около 800 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигла 800 машин
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Телеграм-канал «КерчьИНФО» ️

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края на полуостров достигла 800 машин. Об этом сообщил Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 800 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет 3 часа.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

По данным на 9 утра по московскому времени в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 720 машин.

6 июня движение по Крымскому мосту также временно ограничивали.

До этого военблогер Владимир Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост. По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожили их на подходе.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.

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