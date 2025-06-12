В пробке перед Крымским мостом скопились около 800 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достигла 800 машин

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края на полуостров достигла 800 машин. Об этом сообщил Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 800 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет 3 часа.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

По данным на 9 утра по московскому времени в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находилось 720 машин.

6 июня движение по Крымскому мосту также временно ограничивали.

До этого военблогер Владимир Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост. По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожили их на подходе.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.