На подъездах к Крымскому мосту скопилась пробка из 720 автомобилей

Трехчасовая пробка образовалась со стороны Тамани на подъезде к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 720 машин, сообщает Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. Данные опубликованы на 9 часов утра.

«В очереди со стороны Тамани находится 720 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщает канал.

8 июня в Крыму объявляли ракетную опасность.

6 июня движение по Крымскому мосту временно ограничивали.

До этого военблогер Романов сообщал, что 6 июня украинские войска начали новую атаку на Крымский мост.

По данным военблогера, мост атаковали украинские надводные беспилотники — безэкипажные катера. Российские военные успешно уничтожают их на подходе. По словам Романова, движение на мосту было ограничено.

Ранее сообщалось, что Минтранс ускорит проверку авто на границе.