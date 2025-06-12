Москвичам напомнили о работе парковок в праздники

Дептранс Москвы: парковка в столице с 12 по 14 июня будет бесплатной

В Москве парковка 12, 13 и 14 июня будет бесплатной, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

«В дни государственных праздников оставлять автомобили на улицах города можно бесплатно по решению Мэра Москвы Сергея Собянина. Это не повлияет на загруженность парковок, так как в праздники на дороги выезжает меньше машин», — отметил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Оставить машину без оплаты можно на всех улицах, включая парковки с тарифами 380, 450 и 600 руб/ч, а также в зонах динамического тарифа.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.