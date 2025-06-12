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Госавтоинспекция предупредила водителей о массовых проверках

Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российская Госавтоинспекция с 12 по 15 июня проведет массовые и сплошные проверки водителей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональные управления ведомства. Особое внимание автоинспекторы уделят пресечению фактов управления автомобилем в нетрезвом виде.

«Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах в Тульской, Тверской, Кировской, Вологодской, Челябинской, Ивановской, Самарской, Пензенской и Курганской областях, а также в Севастополе и других регионах страны», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медосвидетельствования, влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф. В отдельных случаях — уголовная ответственность.

До этого в Московской области в камеры стали внедрять функцию распознавания водителей, которые используют смартфон за рулем.

За данное правонарушение жители области получат штраф в размере полторы тысячи рублей. В минтрансе Подмосковья напомнили, что несколько лет назад комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать непристегнутые ремни.

Также, Минфин в восемь раз увеличил план по штрафам за ПДД.

Ранее сообщалось, что российским водителям запретят садиться за руль после приема некоторых лекарств.

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