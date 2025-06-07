Российским водителям запретят садиться за руль после приема некоторых лекарств

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий наказание за вождение в состоянии лекарственного опьянения. Какие препараты могут попасть под запрет и как будут определять нарушителей, агентству «Прайм» пояснила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

По ее словам, под действие закона могут попасть седативные, снотворные, противоэпилептические препараты, анестетики, а также лекарства, применяемые при болезни Паркинсона.

Она сообщила, что наказание будет применяться при наличии клинических признаков опьянения и выявлении в крови водителя запрещенных веществ. Сейчас за вождение в состоянии опьянения предусмотрены штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Яковлева отметила, что ответственность будет наступать только при одновременном наличии в организме вещества из утвержденного перечня и признаков опьянения, что потребует изменения действующей процедуры медицинского освидетельствования. При этом, по ее словам, пока не ясно, на каком основании инспектор сможет заподозрить, что водитель принял запрещенный препарат, так как список таких лекарств еще не утвержден. Адвокат добавила, что впереди еще два чтения законопроекта, в ходе которых, вероятно, появится больше ясности.

Автоюрист Лев Воропаев до этого предупреждал, что российские водители рискуют и вовсе лишиться удостоверения, если перед поездкой употребят корвалол или валокордин. При этом автоюрист отметил, что есть исключения, которые включают лекарства для эпилептиков.

Ранее Верховный суд разрешил покидать место ДТП при одном условии.