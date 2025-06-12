Под Иркутском произошло смертельное ДТП с самодельным мини-трактором

Шесть человек погибли в ДТП с трактором и легковушкой в Иркутской области

Около деревни Ныгда в Иркутской области произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и мини-трактором, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Там рассказали, что в районе указанного населенного пункта произошла авария с участием Lada и самодельного мини-трактора. В ней погибли пять человек, еще один умер в скорой. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

В апреле в подмосковных Люберцах таксист в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинул трактор на проезжую часть. Это произошло на Новорязанском шоссе у деревни Токарево. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что в результате аварии передняя часть машины такси оказалась разрушена, а на трассе лежит перевернутый трактор.

В том же месяце зацеперы в Лосиноостровском районе Москвы «пересели» на новый вид транспорта — коммунальный трактор. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дети прыгают на движущееся транспортное средство. Некоторые уже сидят на нем.

Ранее на видео попала «битва» мотоциклиста с гаишниками в Башкирии.