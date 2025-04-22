В Башкирии на видео попала битва мотоциклиста с гаишниками

В Башкирии перед задержанием мотоциклист подрался с сотрудниками ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Эпическая битва на Дуванском бульваре», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как гаишники берут мотоциклиста за руки и пытаются задержать, но мужчина начинает сопротивляться и бить сотрудников ДПС по ногам. Далее один из правоохранителей пинает нарушителя, а после – толкает его на землю.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем — переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.

Кроме того, в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей.

Ранее младшеклассники запрыгивали на движущийся трактор в Москве.