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На видео попало, как младшеклассники запрыгивали на движущийся трактор в Москве

В Москве на видео попало, как дети прыгали на движущийся коммунальный трактор

В Москве дети прыгали на коммунальный трактор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Зацеперы в Лосиноостровском пересели на новый вид транспорта — коммунальный трактор», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как дети прыгают на движущийся коммунальный трактор, при этом некоторые уже сидят на нем.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ подростки попали в ДТП на легковом автомобиле. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль съезжает с дороги, заворачивает, а затем — переворачивается на проезжей части и выезжает на рельсы. На записи также видно, что после ДТП от автомобиля начинает идти дым.

По информации источника, в аварию попали четыре подростка. Водитель машины получил травмы.

Кроме того, в Уфе 19 апреля маршрутка с пассажирами протаранила несколько легковых автомобилей. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Ранее ДТП с опрокидыванием автомобиля парализовало МКАД.

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