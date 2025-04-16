В Подмосковье таксист «уложил» трактор в жестком ДТП и попал на видео

В подмосковных Люберцах таксист в результате дорожно-транспортного происшествия опрокинул трактор на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Деревня Токарево. Новорязанское шоссе. Таксист уложил тракториста», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что в результате аварии передняя часть машины такси оказалась разрушена. Также на трассе лежит перевернутый трактор. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

До этого сообщалось, что в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым. На место аварии приезжали медики.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАД.