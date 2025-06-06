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Стала известна модель авто, под которым нашли похожий на СВУ предмет

SHOT: предмет, похожий на СВУ, находится под колесом Kia Optima
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Telegram-канал «SHOT»

В Кунцево предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), находится под автомобилем Kia Optima. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«По уточненным данным, в Кунцево заминирована «Киа оптима». Предмет, похожий на СВУ, по данным SHOT, находится под ее колесом. Взрывотехники занимаются обезвреживанием устройства. Рядом стоящий карш также обследовали», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудники ФСБ и полиции начали проверку подозрительного автомобиля.

«ФСБ, взрывотехники и полиция проверяют подозрительное авто в Москве — машина может быть заминирована», — передавал Telegram-канал Baza.

О владельце автомобиля ничего неизвестно. Сама машина находится на улице Леси Украинки, полицейские отцепили место происшествия.

Ранее в Петербурге подросток поджег машину полицейского, чтобы решить проблемы.

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