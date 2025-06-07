На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре

«Страна.ua»: в Днепре из-за взрыва автомобиля пострадал прокурор
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате взрыва автомобиля 6 июня пострадал прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра на востоке Украины Юрий Коваль. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на журналистов.

По данным СМИ, взрыв пришелся на водительское сиденье. При этом Коваль успел покинуть машину, но получил ожоги и резаные раны. Недалеко от места происшествия был найден телефон с включенной камерой, который, вероятно, транслировал взрыв.

Также 6 июня сообщалось, что начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полковник Олег Номеровский не выжил в результате подрыва автомобиля.

По его данным, инцидент произошел на участке дороги между Одессой и Березовкой в 15:39 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что на месте происшествия обнаружено тело, при этом в районе водительского сиденья отсутствует дно автомобиля. Журналисты считают, что автомобиль взорвали целенаправленно.

Ранее ограничения движения на Крымском мосту отменили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами