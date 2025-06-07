Украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре

В результате взрыва автомобиля 6 июня пострадал прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра на востоке Украины Юрий Коваль. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на журналистов.

По данным СМИ, взрыв пришелся на водительское сиденье. При этом Коваль успел покинуть машину, но получил ожоги и резаные раны. Недалеко от места происшествия был найден телефон с включенной камерой, который, вероятно, транслировал взрыв.

Также 6 июня сообщалось, что начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полковник Олег Номеровский не выжил в результате подрыва автомобиля.

По его данным, инцидент произошел на участке дороги между Одессой и Березовкой в 15:39 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что на месте происшествия обнаружено тело, при этом в районе водительского сиденья отсутствует дно автомобиля. Журналисты считают, что автомобиль взорвали целенаправленно.

Ранее ограничения движения на Крымском мосту отменили.