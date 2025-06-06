Крымский депутат грубо опроверг информацию, что Kia с СВУ на днище принадлежит ему

Крымский депутат Десятник заявил, что ему не принадлежит заминированная Kia

Крымский депутат Виталий Десятник заявил, что заминированная Kia Optima в Москве ему не принадлежит. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Нет у меня машины Kia», — заявил он.

При этом депутат отметил, используя грубую лексику, что он живет далеко от Москвы.

До этого стало известно, что подозрительный автомобиль был припаркован на улице Леси Украинки. Территорию вокруг него оцепили. Оказалось, что подозрительный предмет нашли под днищем седана Kia Optima. Саперы также обследовали машину каршеринга, стоящую рядом.

В итоге взрывотехники обезвредили подозрительный предмет, обнаруженный под днищем Kia Optima.

На видеозаписи с места происшествия виден сотрудник спецслужб в защитном костюме, который направился к припаркованному седану.

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